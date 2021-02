தேசிய செய்திகள்

ஆந்திராவில் கோர விபத்து வேன்-லாரி மோதலில் 14 பேர் பலி + "||" + Accident in Andhra Pradesh In the van-truck collision 14 people were killed

