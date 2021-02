தேசிய செய்திகள்

பனிப்பாறை உடைந்ததால் வெள்ளப்பெருக்கு: மின் நிலைய வளாகங்களில் இருந்து 12 உடல்கள் மீட்பு உத்தரகாண்டில் மீட்பு பணிகள் தீவிரம் + "||" + Because the ice broke the rock To flood 12 bodies recovered Intensity of rescue operations in Uttarakhand

பனிப்பாறை உடைந்ததால் வெள்ளப்பெருக்கு: மின் நிலைய வளாகங்களில் இருந்து 12 உடல்கள் மீட்பு உத்தரகாண்டில் மீட்பு பணிகள் தீவிரம்