தேசிய செய்திகள்

பொது நிகழ்வுகளுக்குப்பின் தேசியக்கொடியை தரையில் வீசக்கூடாது - மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + National flag should not be thrown after public events - Federal order

பொது நிகழ்வுகளுக்குப்பின் தேசியக்கொடியை தரையில் வீசக்கூடாது - மத்திய அரசு உத்தரவு