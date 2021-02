தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி திட்டத்தில் நீதிபதிகள், வக்கீல்களுக்கு முன்னுரிமை கோரும் மனு விசாரணைக்கு ஏற்பு + "||" + 9119644_Acceptance of petitions seeking priority for judges and prosecutors in the corona vaccination program

கொரோனா தடுப்பூசி திட்டத்தில் நீதிபதிகள், வக்கீல்களுக்கு முன்னுரிமை கோரும் மனு விசாரணைக்கு ஏற்பு