பட்ஜெட்

கர்நாடக பட்ஜெட்டில் கனிமவளத்துறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்புகள் - மந்திரி முருகேஷ் நிரானி தகவல் + "||" + Important Announcements on Minerals in the Budget in Karnataka - Information by Minister Murugesh Nirani

கர்நாடக பட்ஜெட்டில் கனிமவளத்துறை தொடர்பாக முக்கிய அறிவிப்புகள் - மந்திரி முருகேஷ் நிரானி தகவல்