தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் என்கவுன்டரில் பயங்கரவாதிகள் 3 பேர் சுட்டுக்கொலை + "||" + An encounter has started at Badigam area of Shopian. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Kashmir Zone Police

