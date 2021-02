தேசிய செய்திகள்

“ஒடிசாவின் பகுதிகளில் நாங்கள் அத்துமீறவில்லை” - நீதிமன்றத்தில் ஆந்திர அரசு பதில் + "||" + "We have not encroached on parts of Odisha" - Andhra Pradesh government's response in court

“ஒடிசாவின் பகுதிகளில் நாங்கள் அத்துமீறவில்லை” - நீதிமன்றத்தில் ஆந்திர அரசு பதில்