தேசிய செய்திகள்

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட இதுவரை ₹1,600 கோடி நன்கொடை வசூல் + "||" + 9152770_So far ₹ 1,600 crore has been collected for the construction of the Ram Temple in Ayodhya

அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட இதுவரை ₹1,600 கோடி நன்கொடை வசூல்