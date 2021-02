தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் அனைத்து பள்ளிகளிலும் குழாய்நீர் இணைப்பு உள்ளது மத்திய அரசு தகவல் + "||" + All schools in Tamil Nadu have piped water connection

