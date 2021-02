தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் முதல் முறையாக டிஜிட்டல் பல்கலைக்கழகம்; கேரளாவில் திறப்பு + "||" + Digital University for the first time in India; Opening in Kerala

