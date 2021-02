தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி: மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Maharashtra tries to get vaccine for MLAs for budget session; Centre says no

மராட்டியத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருக்கு முன் எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி: மத்திய அரசு அனுமதி மறுப்பு