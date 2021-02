தேசிய செய்திகள்

ராய்ச்சூர் அருகே, மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது; முதியவர் உடல் கருகி சாவு + "||" + Near Raichur, the car collided with a tree and caught fire; The old man's body was charred to death

ராய்ச்சூர் அருகே, மரத்தில் மோதி கார் தீப்பிடித்தது; முதியவர் உடல் கருகி சாவு