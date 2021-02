தேசிய செய்திகள்

நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான ‘சந்திரயான்-3’ விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும்; ‘இஸ்ரோ’ தலைவர் சிவன் தகவல் + "||" + The Chandrayaan-3 spacecraft to explore the moon will be launched next year; ‘ISRO’ leader Shiva informed

நிலவில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான ‘சந்திரயான்-3’ விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும்; ‘இஸ்ரோ’ தலைவர் சிவன் தகவல்