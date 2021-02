தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்படுவது சரியல்ல; கர்நாடக எதிர்க்கட்சி தலைவர் சித்தராமையா பேச்சு + "||" + It is not right to stop the public welfare schemes brought under the Congress regime; Karnataka Opposition Leader Chidaramayya's speech

காங்கிரஸ் ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நிறுத்தப்படுவது சரியல்ல; கர்நாடக எதிர்க்கட்சி தலைவர் சித்தராமையா பேச்சு