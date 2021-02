தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரிப்பதால் அரசியல், மத கூட்டங்களுக்கு தடை; மராட்டிய முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு + "||" + Struggles are not allowed; Ban on political and religious gatherings as the corona continues to increase; Maharastra CM Uttam Thackeray's announcement

கொரோனா தொடர்ந்து அதிகரிப்பதால் அரசியல், மத கூட்டங்களுக்கு தடை; மராட்டிய முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே அறிவிப்பு