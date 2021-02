தேசிய செய்திகள்

தடுப்பூசி போடுவதற்கு கூடுதல் டோஸ்கள் வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு, கேரளா சுகாதார மந்திரி கடிதம் + "||" + Additional doses are required for vaccination - Letter to the Central Government, Kerala Health Minister

தடுப்பூசி போடுவதற்கு கூடுதல் டோஸ்கள் வேண்டும் - மத்திய அரசுக்கு, கேரளா சுகாதார மந்திரி கடிதம்