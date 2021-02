தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப்பெருக்கு: 68 உடல்கள் இதுவரை மீட்பு + "||" + Uttarakhand flash flood: A total of 68 bodies found so far, of these 39 have been identified and 29 are yet to be identified

உத்தரகாண்ட் வெள்ளப்பெருக்கு: 68 உடல்கள் இதுவரை மீட்பு