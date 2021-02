தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக திருமண நிகழ்ச்சிகளை கண்காணிக்க மார்ஷல்கள் நியமனம்; கர்நாடக மந்திரி சுதாகர் பேட்டி + "||" + Appointment of marshals to oversee wedding ceremonies to prevent corona spread; Interview with Karnataka Minister Sudhakar

கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக திருமண நிகழ்ச்சிகளை கண்காணிக்க மார்ஷல்கள் நியமனம்; கர்நாடக மந்திரி சுதாகர் பேட்டி