தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பி.எப்.ஐ., எஸ்.டி.பி.ஐ. அமைப்புகளை தடை செய்ய தயங்குவது ஏன்? கர்நாடக அரசுக்கு சித்தராமையா கேள்வி + "||" + Former Karnataka CM Siddaramaiah says ‘Popular Front of India (PFI) is the B-Team of BJP. Why is not BJP Govt banning SDPI?’

