தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் அயோத்தி விமான நிலையத்துக்கு ராமர் பெயர் சூட்ட முடிவு + "||" + Ayodhya airport under construction to be named after Lord Ram

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் கட்டப்பட்டு வரும் அயோத்தி விமான நிலையத்துக்கு ராமர் பெயர் சூட்ட முடிவு