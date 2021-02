தேசிய செய்திகள்

அமிதாப் பச்சன், அக்சய் குமார் படங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட விட மாட்டோம்; மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே பேச்சு + "||" + We will not let Amitabh Bachchan and Akshay Kumar films get in the way: Union Minister Ramdas Advale

அமிதாப் பச்சன், அக்சய் குமார் படங்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட விட மாட்டோம்; மத்திய மந்திரி ராம்தாஸ் அத்வாலே பேச்சு