தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் உள்ள சர்தார் படேல் கொரோனா சிகிச்சை மையம் அடுத்தவாரம் மூடப்படுகிறது + "||" + Sardar Patel COVID Care Centre to be closed by next week due to patient numbers going down: ITBP DG

