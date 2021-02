கொரோனா காலத்தில் நாட்டின் மரியாதை உயர்ந்தது; இந்திய டாக்டர்களின் தேவை உலகம் முழுவதும் அதிகரிக்கும்; பிரதமர் மோடி கணிப்பு

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் நாட்டின் மரியாதை உயர்ந்தது; இந்திய டாக்டர்களின் தேவை உலகம் முழுவதும் அதிகரிக்கும்; பிரதமர் மோடி கணிப்பு + "||" + The country's prestige rose during the Corona period; The demand for Indian doctors will increase worldwide; Prime Minister Modi's prediction

கொரோனா காலத்தில் நாட்டின் மரியாதை உயர்ந்தது; இந்திய டாக்டர்களின் தேவை உலகம் முழுவதும் அதிகரிக்கும்; பிரதமர் மோடி கணிப்பு