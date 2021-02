தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் பதாஞ்சலி நிறுவனத்தின் கொரோனா மாத்திரையை விற்க அனுமதி கிடையாது: மந்திரி அனில் தேஷ்முக் + "||" + Sale of Patanjali's Coronil tablets won't be allowed in Maharashtra, says Home Minister Anil Deshmukh

