2-வது கட்டமாக கொரோனா தடுப்பூசி; நாடு முழுவதும் மார்ச் 1-ந் தேதி முதல் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி; அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் இலவசமாக செலுத்தப்படும்

தேசிய செய்திகள்

2-வது கட்டமாக கொரோனா தடுப்பூசி; நாடு முழுவதும் மார்ச் 1-ந் தேதி முதல் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி; அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் இலவசமாக செலுத்தப்படும் + "||" + Corona vaccine as the 2nd stage; Vaccination of people over 60 years of age from March 1 across the country; Free payment at government hospitals

