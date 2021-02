தேசிய செய்திகள்

விவசாய விளைபொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தியதில் வரலாற்று சாதனை: பிரதமர் மோடி + "||" + Historic achievement in raising the minimum support price for agricultural products; Prime Minister Modi is proud

விவசாய விளைபொருட்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தியதில் வரலாற்று சாதனை: பிரதமர் மோடி