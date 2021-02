தேசிய செய்திகள்

புதுவையிலும் 10, 11-ம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வுகள் ரத்தாகுமா? பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம் + "||" + Will the exams for 10th and 11th classes be canceled in Puduvai too?

புதுவையிலும் 10, 11-ம் வகுப்புகளுக்கு தேர்வுகள் ரத்தாகுமா? பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம்