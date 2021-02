தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் அரசு அனைத்து துறைகளையும் சீரழித்துவிட்டது; பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + In Pondicherry the Congress government has ravaged all sectors; Prime Minister Modi accused

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் அரசு அனைத்து துறைகளையும் சீரழித்துவிட்டது; பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு