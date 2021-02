தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்கேற்க தனியார் துறைகளை வரவேற்கிறோம்; பட்ஜெட் குறித்து மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் + "||" + We welcome the private sector to participate in the development of the country; Nirmala Sitharaman's explanation on the budget

நாட்டின் வளர்ச்சியில் பங்கேற்க தனியார் துறைகளை வரவேற்கிறோம்; பட்ஜெட் குறித்து மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம்