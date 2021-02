தேசிய செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் ஏப்ரல் 6-ந்தேதி வாக்குப்பதிவு மே 2-ந்தேதி ஓட்டு எண்ணிக்கை + "||" + In TamilNadu The only phase is the election Voting ends April 6

