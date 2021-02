தேசிய செய்திகள்

வெளிநாட்டில் இருந்து கேரளா வருபவர்களுக்கு இலவச கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Free corona test for those coming to Kerala from abroad

