தேசிய செய்திகள்

அழகிய மொழியான தமிழை சரியாக கற்க முடியவில்லை - மன் கி பாத் உரையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + Could not learn beautiful language Tamil properly - Prime Minister Modi's speech in Mann Ki Baat speech

அழகிய மொழியான தமிழை சரியாக கற்க முடியவில்லை - மன் கி பாத் உரையில் பிரதமர் மோடி பேச்சு