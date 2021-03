தேசிய செய்திகள்

மத்திய இணை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி முதல் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டார் + "||" + G Kishan Reddy takes his first dose of COVID-19 vaccine at Hyderabad's Gandhi Hospital

