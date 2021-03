தேசிய செய்திகள்

தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதிக்கு நடப்பு நிதி ஆண்டில் வட்டி 8.5 சதவீதம் + "||" + The interest rate for the Labor Provident Fund is 8.5 percent for the current fiscal year

