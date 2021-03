தேசிய செய்திகள்

சபாநாயகர் பதவி விவகாரத்தில் சட்டசபையில் காரசார விவாதம்; மராட்டியத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி வரும் - பா.ஜனதா தலைவர் பேச்சால் பரபரப்பு + "||" + Karasara debate in the Assembly on the issue of the post of Speaker; Presidential rule in Marathaland - BJP leader speech stirs

சபாநாயகர் பதவி விவகாரத்தில் சட்டசபையில் காரசார விவாதம்; மராட்டியத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி வரும் - பா.ஜனதா தலைவர் பேச்சால் பரபரப்பு