தேசிய செய்திகள்

மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டார் + "||" + Bihar: Union Minister Giriraj Singh receives the first dose of #COVID19 vaccine at Sadar Hospital in Begusarai

மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டார்