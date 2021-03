தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் கூட்டத்தை தவிர்க்க கொண்டுவரப்பட்டது ‘பிளாட்பாரம் டிக்கெட்’ கட்டண உயர்வு தற்காலிகமானது - ரெயில்வே விளக்கம் + "||" + ‘Platform Ticket’ fare hike brought to avoid crowds during Corona is temporary - Railway Description

கொரோனா காலத்தில் கூட்டத்தை தவிர்க்க கொண்டுவரப்பட்டது ‘பிளாட்பாரம் டிக்கெட்’ கட்டண உயர்வு தற்காலிகமானது - ரெயில்வே விளக்கம்