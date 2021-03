தேசிய செய்திகள்

வடிவேலு நகைச்சுவை காட்சி போல் சமபவம் : ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய விரும்பிய 4 பேர் : குலுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மணமகன் + "||" + UP: Panchayat in Rampur holds 'lucky draw' to select groom for girl who eloped with four men

வடிவேலு நகைச்சுவை காட்சி போல் சமபவம் : ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்ய விரும்பிய 4 பேர் : குலுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மணமகன்