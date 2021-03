தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட புத்த மத தலைவர் தலாய்லாமா + "||" + Dalai Lama, the Buddhist leader was vaccinated against corona

