தேசிய செய்திகள்

பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டார் + "||" + BJP national leader JP Nadda administered the first dose of the corona vaccine

