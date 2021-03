தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இதுவரை 2.4 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளன - மத்திய அரசு தகவல் + "||" + 2.4 crore doses of corona vaccines have been given to the public in India - Central Government data

இந்தியாவில் இதுவரை 2.4 கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் பொதுமக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளன - மத்திய அரசு தகவல்