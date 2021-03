தேசிய செய்திகள்

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய முயற்சியினால்லண்டனுக்கு 10 டன் நேந்திரன் வாழைத்தார்கள்கப்பல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது + "||" + The National Banana Research Center shipped 10 tons of bananas to London

தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய முயற்சியினால்லண்டனுக்கு 10 டன் நேந்திரன் வாழைத்தார்கள்கப்பல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது