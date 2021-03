தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மீண்டும் முதல்-மந்திரியாக வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்; பினராயி விஜயன் பேச்சு + "||" + Give one more opportunity to serve the people ; pinarayi Vijayan

கேரளாவில் மீண்டும் முதல்-மந்திரியாக வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்; பினராயி விஜயன் பேச்சு