தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட் புதிய முதல்-மந்திரியாக திரத்சிங் ராவத் பதவியேற்பு + "||" + Uttarakhand As the new First-Minister Thiratsingh Rawat takes office

உத்தரகாண்ட் புதிய முதல்-மந்திரியாக திரத்சிங் ராவத் பதவியேற்பு