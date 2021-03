தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணை வழக்கு விசாரணையை இனியும் தள்ளிவைக்க முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து + "||" + Mullaiperiyaru Dam Trial of the case Can't procrastinate anymore The opinion of the Supreme Court

முல்லைப்பெரியாறு அணை வழக்கு விசாரணையை இனியும் தள்ளிவைக்க முடியாது சுப்ரீம் கோர்ட்டு கருத்து