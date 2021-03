தேசிய செய்திகள்

தேர்தலில் தோல்வி உறுதி என்பதை உணர்ந்து விட்டதால் அனுதாபம் பெற மம்தா நாடகம்; பா.ஜனதா, காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Mamta plays to gain sympathy as she realizes that defeat in the election is certain; BJP, Congress accused

தேர்தலில் தோல்வி உறுதி என்பதை உணர்ந்து விட்டதால் அனுதாபம் பெற மம்தா நாடகம்; பா.ஜனதா, காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு