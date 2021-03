தேசிய செய்திகள்

இந்த ஆண்டில் முதல் முறையாக ஒருநாள் கொரோனா பாதிப்பு 22,854 ஆக உயர்வு; மராட்டியத்தில் மட்டுமே 13 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று + "||" + For the first time this year the one-day corona exposure rose to 22,854; Infection of 13 thousand people in Maharashtra alone

