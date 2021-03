தேசிய செய்திகள்

‘எந்த மாநிலத்திலும் தடுப்பூசிக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை’; மத்திய அரசு விளக்கம் + "||" + ‘There is no shortage of vaccines in any state’; Central Government Interpretation

