தேசிய செய்திகள்

ஜப்பான் பூகம்பத்தின் 10-வது ஆண்டு நினைவு தினம்: ‘இந்தியர்களின் உன்னதமான உதவியை ஒருபோதும் மறக்க இயலாது'; ஜப்பான் தூதர் உருக்கம் + "||" + 10th anniversary of Japan earthquake:‘The classic help of the Indians will never be forgotten’: Japan Ambassador

ஜப்பான் பூகம்பத்தின் 10-வது ஆண்டு நினைவு தினம்: ‘இந்தியர்களின் உன்னதமான உதவியை ஒருபோதும் மறக்க இயலாது'; ஜப்பான் தூதர் உருக்கம்