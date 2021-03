தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொற்று அதிகரிக்கிறது; கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்தை நெருங்கியது + "||" + Infection is on the rise in India; The number of people receiving treatment for corona is close to 2 lakh

இந்தியாவில் தொற்று அதிகரிக்கிறது; கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோர் எண்ணிக்கை 2 லட்சத்தை நெருங்கியது